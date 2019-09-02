"الفيفا" يكشف قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل لعام 2019
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019 والترشيحات النهائية في 8 جوائز.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The BEST" لعام 2019 الثلاثي:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس
- الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة
-والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
🇵🇹 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - البرتغال)
🇦🇷 ليونيل ميسي (برشلونة - الأرجنتين)
🇳🇱 فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا) pic.twitter.com/GZV1uxBvS0
المرشحات لجائزة أفضل لاعبة
- الإنجليزية لوسي برونز (ليون)
- الأمريكية أليكس مورجان (أورلاندو برايد)
- الأمريكية ميجان رابينو (سياتل رين).
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحات لجائزة أفضل لاعبة:
🏴 لوسي برونز (ليون - إنجلترا)
🇺🇸 أليكس مورجان (أورلاندو برايد - الولايات المتحدة الأمريكية)
🇺🇸 ميجان رابينو (سياتل رين - الولايات المتحدة الأمريكية) pic.twitter.com/ZsiMMmFXUE
المرشحون لجائزة بوشكاس لأفضل هدف
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)
- الكولومبي خوان فرناندو كينترو (ريفربلايت الأرجنتيني)
- المجري دانييل زسوري (ديبريسين).
جوائز #TheBest 👑من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة بوشكاش ⚽️ #Puskas
🇦🇷 ليونيل ميسي (برشلونة)
🇨🇴 خوان فرناندو كينتيرو (ريفر بليت)
🇭🇺دانييل زسوري (ديبريسين) pic.twitter.com/Rp8cX2YQTm
المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال
- الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)
- الألماني يورغن كلوب (ليفربول)
الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام).
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال:
🇪🇸 بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)
🇩🇪 يورجن كلوب (ليفربول)
🇦🇷 ماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام) pic.twitter.com/UK3N7zwydi
المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال
- البرازيلي أليسون (ليفربول)
البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)
الألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).
جوائز #TheBest 👑من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال:
🇧🇷 أليسون (ليفربول - البرازيل)
🇧🇷 إيدرسون (مانشستر سيتي - البرازيل)
🇩🇪 مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة - ألمانيا) pic.twitter.com/3bk9dTIqFP
المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:
- التشيلية كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان)
السويدية هيدفيج ليندال (فولفسبورغ)
الهولندية ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد)
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:
🇨🇱 كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان - تشيلي)
🇸🇪 هيدفيج ليندال (فولفسبورج - السويد)
🇳🇱 ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد - هولندا) pic.twitter.com/A2d9SH6qkC
المرشحون لجائزة أفضل مدرب سيدات
- الأمريكية جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)
- الإنجليزية فيل نيفيل (إنجلترا)
- الهولندية سارينا ويجمان (هولندا).
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة أفضل مدرب سيدات:
🇺🇸 جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية)
🏴 فيل نيفيل (إنجلترا)
🇳🇱 سارينا ويجمان (هولندا) pic.twitter.com/57cLtj766w
المرشحون لجائزة "فيفا" للمشجعين
- البرازيلية سيلفيا جريكو، الأم عاشقة كرة القدم التي تشرح لابنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات.
- جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات
- الأوروغوياني خوستو سانشيز، غير ولاءه وأصبح مشجعا لفريق ابنه الذي توفي في حادث حتى يعيش شغفه من خلاله.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019
المرشحون لجائزة FIFA للمشجعين:
🇧🇷سيلفيا جريكو، الأم عاشقة كرة القدم التي تشرح لإبنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات
🇳🇱جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات
🇺🇾خوستو سانشيز، غير ولاءه وأصبح مشجع لفريق إبنه الذي توفي في حادث حتى يعيش شغفه من خلاله pic.twitter.com/6yvaMGCkNZ
وستوزع الجوائز على الفائزين، في حفل "الفيفا"، الذي سيقام في مدينة ميلانو الإيطالية في الـ23 من الشهر الجاري.
المصدر: "فيفا"