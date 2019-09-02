شاهد.. ردة فعل فيرمينو عندما توسط صلاح وماني "المتخاصمين"

تفاعل النجم البرازيلي فيرمينو مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بشكل طريف مع أزمة زميليه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعبي ليفربول أثناء توجههما إلى غرفة الملابس عقب نهاية مباراة فريقهما أمام بيرنلي (3-0)، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويظهر فيه فيرمينو، وهو يمشي بين ماني وصلاح، قبل أن ينظر بنصف عين لهذا الأخير، ويبستم بعدها بطريقة طريفة وساخرة.

Firmino’s face whilst being in the middle of Mane and Salah. 😂😂🤣 pic.twitter.com/r01ra8SMCn — Footy Humour (@FootyHumour) August 31, 2019

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وبيرنلي التي أقيمت السبت الماضي، أحداثا ساخنة، فخلال إحدى الهجمات الواعدة، رفض صلاح تمرير الكرة لزميله ماني، الذي كان في وضع أفضل داخل منطقة الجزاء، وعوضا عن ذلك، اختار الدولي المصري الحل الفردي، وهو ما أغضب النجم السنغالي، خاصة وأن الهجمة لم تسفر عن هدف.

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ومباشرة بعد هذه الهجمة، قرر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، استبدال ماني، وهو ما أدى إلى انفعال هذا الأخير بشكل مبالغ فيه نوعا ما، ولم تهدأ الأمور في دكة بدلاء ليفربول، إلا بعد تدخل بعض لاعبي الفريق لاحتواء الموقف.

المصدر: مواقع التواصل