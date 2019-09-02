 
مباشر

ريال مدريد يعلن عن آخر صفقاته الصيفية اليوم

الرياضة

ريال مدريد يعلن عن آخر صفقاته الصيفية اليوم
AFP GABRIEL BOUYS
ريال مدريد يعلن عن آخر صفقاته الصيفية اليوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcem

من المنتظر أن يعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين، عن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وقدرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة بنحو 64 مليون جنيه إسترليني.

وكان زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، صرح أمس الأحد، بأن كل الاحتمالات واردة في نهاية فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدا: "قد تنفجر في اليوم الأخير (أي اليوم) قنبلة أو قنبلتان"، وربما تكون صفقة فرنانديز واحدة من هاتين القنبلتين.

وقدم فيرنانديز (24 عاما)، أداء مثاليا في الموسم الماضي، توجه بتسجيل 32 هدفا في 50 مباراة في كافة البطولات رفقة ناديه سبورتينغ لشبونة، وهو الأداء الأفضل في مسيرته حتى الآن.

كما تواجد فيرنانديز مع منتخب البرتغال خلال المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية مطلع الصيف الجاري، والتي حقق خلالها منتخب بلاده الفوز على منتخب هولندا بهدف دون رد، ليتوج المنتخب البرتغالي بالنسخة الأولى من البطولة القارية.

 المصدر: matchtv.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مذيعون مصريون ممنوعون من الظهور