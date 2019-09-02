من المنتظر أن يعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين، عن إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وقدرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة بنحو 64 مليون جنيه إسترليني.

Real Madrid will announce Monday that they have completed the signing of Sporting's Bruno Fernandes, according to ESPN.



The answer to Madrid's early season woes? pic.twitter.com/6RHH0Y3VlD — Goal (@goal) September 2, 2019

وكان زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، صرح أمس الأحد، بأن كل الاحتمالات واردة في نهاية فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدا: "قد تنفجر في اليوم الأخير (أي اليوم) قنبلة أو قنبلتان"، وربما تكون صفقة فرنانديز واحدة من هاتين القنبلتين.

وقدم فيرنانديز (24 عاما)، أداء مثاليا في الموسم الماضي، توجه بتسجيل 32 هدفا في 50 مباراة في كافة البطولات رفقة ناديه سبورتينغ لشبونة، وهو الأداء الأفضل في مسيرته حتى الآن.

كما تواجد فيرنانديز مع منتخب البرتغال خلال المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية مطلع الصيف الجاري، والتي حقق خلالها منتخب بلاده الفوز على منتخب هولندا بهدف دون رد، ليتوج المنتخب البرتغالي بالنسخة الأولى من البطولة القارية.

المصدر: matchtv.ru