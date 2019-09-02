ألمحت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، إمكانية انضمام هذا الأخير لبوكا جونيورز، قبل غلق باب سوق انتقالات اللاعبين اليوم.

ونشرت واندا، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، لتهنئة أليساندرو لوبيز زميل إيكاردي السابق في إنتر، ولاعب بوكا جونيورز الحالي بذكرى عيد ميلاده، وأنهت الرسالة بجملة "نراك قريبا".

وألهبت هذه الرسالة مشاعر مشجعي "البوكا"، في ظل الإصابة التي يعاني منها مهاجم فريقهم رامون آبيلا، وأزمات إيكاردي مع فريقه إنتر ميلان، قبل خوض "السوبر كلاسيكو" في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس ضد ريفر بليت، والمقرر له غدا الثلاثاء.

وخرجت واندا في تصريح ناري لشبكة "Tyc"، للتعليق على الأمر بقولها "بوكا هو بوكا، أتمنى لإيكاردي أن ينضم إليه حتى ولو لمدة ستة أشهر، سيكون أمرا لا يصدق".

وأعلن إنتر ميلان منذ عدة أشهر، خروج إيكاردي من حسابات الفريق في المستقبل، وطرحه للبيع، بينما بدأ اللاعب إجراءات رفع دعوى قضائية ضد النادي في الساعات القليلة الماضية.

المصدر: وكالات + "إنستغرام"