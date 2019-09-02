تحاول إدارة باريس سان جيرمان تحسين الأجواء في محيط النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد فشل صفقة انتقاله إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وكشفت صحيفة Le Parisien الفرنسية، أن مسؤولين من النادي الباريسي عقدوا اجتماعا مع ممثلي مجموعات المشجعين، وطالبهم بعدم الإساءة للنجم البرازيلي أو إهانته خلال مباريات الفريق.

وأكد أحد قادة المشجعين الباريسيين، أنهم لن يبالوا لنيمار.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان، شنت هجوما شرسا ضد نيمار، أثناء تواجده في مدرجات ملعب حديقة الأمراء خلال إحدى مباريات الفريق هذا الموسم، بسبب تمرده ورغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

إقرأ المزيد

وأكدت تقارير عدة أمس الأحد، أن صفقة انتقال نيمار إلى فريقه السابق برشلونة باءت بالفشل، لعدم توصل إدارة الفريق الكتالوني لاتفاق مع نظيرتها في باريس، علما بأن السوق الصيفية لانتقال اللاعبين ستغلق اليوم في الساعة الـ12 ليلا.

يذكر أن ابن الـ27 عاما، يرتبط بعقد مع سان جيرمان يمتد حتى صيف عام 2022.

المصدر: "Le Parisien"