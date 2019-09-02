الإصابة تنهي مشوار دجوكوفيتش في أمريكا المفتوحة

حرمت الإصابة الصربي نوفاك دجوكوفيتش، من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، وأرغمته على الانسحاب من الدور الرابع أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وعانى دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا، من ألم في كتفه الأيسر منذ بداية البطولة، وانسحب من لقائه ضد فافرينكا اليوم الاثنين، عندما كان متأخرا بنتيجة 6-4، 7-5 و2-1.

وقال الصربي المتوج بـ16 لقبا في البطولات الكبرى "إنه أمر محبط، محبط جدا. بالطبع ليست المرة الأولى التي يصاب فيها لاعب ويخرج من إحدى أكبر البطولات في الرياضة".

وتابع: "كان الألم موجودا منذ أسابيع، أحيانا أشعر به أكثر وأحيانا أخرى أقل، وقد تجرعت بعض المسكنات للقضاء عليه، وقد نجح الأمر أحيانا وفي أحيان أخرى لا".

ورفض ابن الـ32 عاما إعطاء تفاصيل عن إصابته، مكتفيا بالقول: "لقد انسحبت وقلت لكم إنه الكتف الأيسر، ليس لدي شيء لأضيفه. لا أريد أن أتحدث عن إصاباتي، هذا أمر قلته في السابق وألتزم به".

أما فافرينكا، المتوج بلقب أمريكا المفتوحة عام 2016 بتغلبه في النهائي على دجوكوفيش، فاعتبر "أنها ليست أبدا الطريقة التي ترغب في أن تنهي بها المباراة، أنا آسف لنوفاك، إنه بطل رائع".

وسيلعب فافرينكا في الدور ربع النهائي، مع النجم الروسي الصاعد دانييل مدفيديف، الذي تأهل على حساب الألماني دومينيك كويبفير، بفوزه عليه بثلاث مجموعات لواحدة (3-6، 6-3، 6-2 و7-6).

المصدر: "أ ف ب"