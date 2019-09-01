شاهد.. ثنائية بيل تجنب ريال مدريد الخسارة أمام "الغواصات الصفراء"

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة ريال مدريد ومضيفه فياريال في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ12 عن طريق جيرارد مورينو، وعادل الويلزي غاريث بيل النتيجة للريال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعاد فياريال وتقدم بالنتيجة بهدف ثان في الدقيقة 74 عن طريق موي غوميز، قبل أن يتألق بيل مرة أخرى ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد

وتعرض نجم اللقاء بيل للطرد في الثواني الأخيرة من المباراة لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، ورفع فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sila.tv