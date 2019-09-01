فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة
احتاج السويسري روجر فيدرر المصنف ثالثا إلى 79 دقيقة فقط للتغلب على البلجيكي دافيد غوفان وبلوغ الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب اليوم الأحد.
وسحق المخضرم السويسري البالغ 38 عاما، منافسه المصنف 15 بنتيجة 6-2، 6-2، و6-0، ليواصل سعيه إلى لقب سادس في بطولة فلاشينغ ميدوز المتوج بلقبها خمس مرات تواليا بين 2004 و2008.
A dominant display. 👊— ATP Tour (@ATP_Tour) September 1, 2019
🇨🇭 @rogerfederer beats David Goffin 6-2, 6-2, 6-0 to match Andre Agassi’s total of 13 #USOpen quarter-finals.
🎥: @usopenpic.twitter.com/977zfzATJ9
ويلاقي فيدرر في الدور المقبل الفائز من المباراة التي تقام في وقت لاحق بين البلغاري غريغور ديميتروف والأسترالي أليكس دي مينور.
المصدر: أ ف ب