فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

احتاج السويسري روجر فيدرر المصنف ثالثا إلى 79 دقيقة فقط للتغلب على البلجيكي دافيد غوفان وبلوغ الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب اليوم الأحد.

وسحق المخضرم السويسري البالغ 38 عاما، منافسه المصنف 15 بنتيجة 6-2، 6-2، و6-0، ليواصل سعيه إلى لقب سادس في بطولة فلاشينغ ميدوز المتوج بلقبها خمس مرات تواليا بين 2004 و2008.

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ويلاقي فيدرر في الدور المقبل الفائز من المباراة التي تقام في وقت لاحق بين البلغاري غريغور ديميتروف والأسترالي أليكس دي مينور.

المصدر: أ ف ب