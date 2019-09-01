زينيت يخرج من ملعب سبارتاك موسكو منتصرا (فيديو)

فاز زينيت سان بطرسبورغ على مضيفه سبارتاك موسكو بهدف دون رد في قمة مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لاعب الضيوف يوري جيركوف البالغ 36 عاما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

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وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده إلى17 نقطة متقاسما الصدارة مع روستوف وكراسنودار، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 14 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru