بالفيديو.. لا غالب ولا مغلوب في "ديربي روما" بين النسور والذئاب

ساد التعادل الإيجابي "ديربي" العاصمة روما، بين فريق لاتسيو وضيفه روما، الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع المدافع الصربي ألكسندر كولاروف فريق روما "الذئاب" في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 17، من ضربة جزاء.

ورد الإسباني، لويس البيرتو، بهدف التعادل لنسور لاتسيو، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

واكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، فقد رفع لاتسيو رصيده إلى 4 نقاط، وتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري، بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة.

في المقابل، تعادل روما للمرة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الحادي عشر حتى الآن على سلم ترتيب الكالتشيو، برصيد نقطتين فقط.

المصدر: وكالات