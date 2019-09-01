الروسي روبليوف إلى رابع أدوار أمريكا المفتوحة
تأهل الروسي أندريه روبليوف إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد تغلبه على الأسترالي نك كيريروس بثلاث مجموعات نظيفة.
Sprinting into Week 2 like...— ATP Tour (@ATP_Tour) September 1, 2019
🇷🇺 @AndreyRublev97 defeats Nick Kyrgios 7-6(5), 7-6(5), 6-3.
🎥: @usopen | #USOpenpic.twitter.com/fvIi1idRP7
وحسم روبليوف البالغ 21 عاما مباراته مع كيريوس بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 7-6 و7-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و51 دقيقة.
Winners are grinners 😁— ATP Tour (@ATP_Tour) September 1, 2019
🎥: @usopen | @AndreyRublev97 | #USOpenpic.twitter.com/pF57HPJLin
ويواجه روبليوف في الدور القادم الإيطالي ماتيو بيريتيني الفائز بدوره على الأسترالي أليكسي بوبورين بثلاث مجموعات مقابل واحدة، نتائجها: 6-4 و6-4 و6-7 و7-6.
المصدر: rsport.ria.ru