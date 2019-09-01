الروسي روبليوف إلى رابع أدوار أمريكا المفتوحة

تأهل الروسي أندريه روبليوف إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد تغلبه على الأسترالي نك كيريروس بثلاث مجموعات نظيفة.

وحسم روبليوف البالغ 21 عاما مباراته مع كيريوس بثلاث مجموعات دون مقابل، بواقع: 7-6 و7-6 و6-3، خلال ساعة واحدة و51 دقيقة.

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ويواجه روبليوف في الدور القادم الإيطالي ماتيو بيريتيني الفائز بدوره على الأسترالي أليكسي بوبورين بثلاث مجموعات مقابل واحدة، نتائجها: 6-4 و6-4 و6-7 و7-6.

المصدر: rsport.ria.ru