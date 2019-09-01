رئيس "أخمات" يهدي سيارة للاعب سجل هدفا جميلا (فيديو)

تلقى الألباني برنار بيريشا لاعب خط وسط فريق "أخمات" هدية قيّمة بعد مباراته ضد ضيفه "تامبوف"، وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأنقذ برنار بيريشا فريق "أخمات" من مدينة غروزني، من الهزيمة أمام "تامبوف" (1-1)، بهدف جميل سجله في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وكتب محمد داوودوف رئيس فريق "أخمات" "تدوينة" في حسابه على موقع "إنستغرام" قال فيها: "لقد حصل بيريشا على سيارة Hyundai Solaris من "صندوق أحمد حجي قديروف" الراعي الرئيسي لفريق "أخمات".

وأضاف: "في مباراة يوم السبت، سجل بيريشا هدفا جميلا في نهاية المواجهة. إن هدفا دائما هو مرمى الخصم، لا يمكن إيقافه... يقاتل في كل مباراة من أجل النادي، وبكل قواه. إنه حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة "أخمات" أمام ضيفه "تامبوف".

واختتم "تدوينته" بالقول: "أنا متأكد من أن الانتصارات الكبيرة لنادينا لم تتحقق بعد!".

يذكر أن برنار بيريشا (27 عاما) انضم إلى صفوف "أخمات" عام 2017، قادما من الفريق الروسي الآخر "أنجي" من مدينة محج قلعة.

وسجل اللاعب الألباني 4 أهداف لفريقه "أخمات" خلال 60 مباراة خاضها في الدوري الروسي الممتاز.

المصدر: وكالات