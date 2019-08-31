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الملاكم الروسي بوفيتكين يهزم منافسه البريطاني فيوري بإجماع الحكام

الرياضة

الملاكم الروسي بوفيتكين يهزم منافسه البريطاني فيوري بإجماع الحكام
Sputnik Павел Лисицын
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تغلب الروسي ألكسندر بوفيتكين على منافسه البريطاني هوفي فيوري بإجماع الحكام في النزال الذي جمعهما اليوم في العاصمة البريطانية لندن على لقب منظمة WBA International للوزن الثقيل.

وهذا الفوز هو الـ35 لبوفيتكين (الذي سيتم الـ40 من عمره الاثنين المقبل) خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين، فيما تجرع فيوري البالغ 24 عاما مرارة هزيمته الثالثة مقابل 23 انتصارا خلال مسيرته.

المصدر: rsport.ria.ru

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