الملاكم الروسي بوفيتكين يهزم منافسه البريطاني فيوري بإجماع الحكام

تغلب الروسي ألكسندر بوفيتكين على منافسه البريطاني هوفي فيوري بإجماع الحكام في النزال الذي جمعهما اليوم في العاصمة البريطانية لندن على لقب منظمة WBA International للوزن الثقيل.

👏🏻 Поветкин победил Фьюри в бою за пояс WBA Internationalhttps://t.co/7lBZjEvvP0pic.twitter.com/UqqoexoQ5Q — РИА Новости Спорт (@rsportru) August 31, 2019

وهذا الفوز هو الـ35 لبوفيتكين (الذي سيتم الـ40 من عمره الاثنين المقبل) خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين، فيما تجرع فيوري البالغ 24 عاما مرارة هزيمته الثالثة مقابل 23 انتصارا خلال مسيرته.

Поветкин в Лондоне победил Хьюи Фьюри! Все судьи отдали победу Александру 💪💪💪https://t.co/Y8eNLhRVZXpic.twitter.com/6QL9mqoC1Q — Чемпионат (@championat) August 31, 2019

المصدر: rsport.ria.ru