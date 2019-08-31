يوفنتوس يخطف فوزا قاتلا من نابولي بنيران صديقة (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا مثيرا على ضيفه نابولي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف "السيدة العجوز" كل من البرازيلي دانيلو لويز، والأرجنتيني غونزالو هيغواين، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ومدافع نابولي كاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه في الدقائق 16 و19 و62 و90+2 على الترتيب، فيما أحرز أهداف نابولي، اليوناني كوستاس مانولاس، والمكسيكي هيرفينج لوزانو وجيوفاني دي لورينزو بالدقائق 66 و68 و81 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط.

المصدر: sila.tv