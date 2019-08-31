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بالفيديو.. لاعب يتقمص دور الحارس وينقذ مرماه من هدف محقق

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يتقمص دور الحارس وينقذ مرماه من هدف محقق
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تألق اللاعب يفغيني تشيرنوف مدافع فريق روستوف الروسي في الذود عن مرماه وأنقذ فريقه من هدف محقق في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعت روستوف بمضيفه لوكوموتيف موسكو السبت.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم روستوف على أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، شن لوكوموتيف هجمة خطرة على مرمى روستوف وكاد أن يدرك التعادل لولا تألق تشيرنوف الذي أبعد الكرة عن خط المرمى مرتين متتاليتين باستماتة وتألق كبيرين.

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المصدر: matchtv.ru

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