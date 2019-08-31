بالفيديو.. لاعب يتقمص دور الحارس وينقذ مرماه من هدف محقق

تألق اللاعب يفغيني تشيرنوف مدافع فريق روستوف الروسي في الذود عن مرماه وأنقذ فريقه من هدف محقق في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعت روستوف بمضيفه لوكوموتيف موسكو السبت.

Шомуродов забил два, но герой матча с «Локо» – Чернов. Спас победу «Ростова» в прыжке лежа



И да, команда Карпина – лидер РПЛ 😱https://t.co/4xBiEN4AjDpic.twitter.com/CGexmu9mez — Матч ТВ (@MatchTV) August 31, 2019

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم روستوف على أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، شن لوكوموتيف هجمة خطرة على مرمى روستوف وكاد أن يدرك التعادل لولا تألق تشيرنوف الذي أبعد الكرة عن خط المرمى مرتين متتاليتين باستماتة وتألق كبيرين.

🗣 Футболист "Ростова" рассказал о спасении команды в матче с "Локомотивом"https://t.co/kZ2pg0m2lDpic.twitter.com/XT4k7Xm5xM — РИА Новости Спорт (@rsportru) August 31, 2019

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المصدر: matchtv.ru