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شعار مونديال قطر سيزين مبان حول العالم بشكل متزامن

الرياضة

شعار مونديال قطر سيزين مبان حول العالم بشكل متزامن
Globallookpress
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أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشرفة على تنظيم قطر لمونديال كرة القدم 2022 أنه سيتم إطلاق الشعار الرسمي لهذا الحدث العالمي خلال حملة رقمية عالمية.

وسيظهر شعار مونديال قطر 2022 على واجهات معالم بارزة في قطر ودول عربية إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمية بشكل متزامن في الساعة 20.22 بتوقيت الدوحة في الـ3 من سبتمبر المقبل.

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وسيكشف عن الشعار على واجهات معالم في الدوحة وتونس والكويت ومسقط وبيروت وعمان والجزائر والرباط والعراق.

كما سيتم عرض الشعار على شاشات عملاقة في روسيا وأمريكا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا.

وتستضيف قطر بطولة العالم لأول مرة في تاريخها وتاريخ منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، ولأول مرة أيضا ستقام في فصل الشتاء، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

المصدر: rsport.ria.ru

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