بايرن ميونخ يمطر شباك ماينز بنصف دزينة من الأهداف (فيديو)

قلب بايرن ميونخ الطاولة على ضيفه ماينز بتحويل تأخره بهدف إلى فوز كاسح 6-1 على ملعب أليانز أرينا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق البافاري كل من بينيامين بافارد، ديفيد ألابا، إيفان بيريسيتش، كينغسلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي وألفونسو ديفيز في الدقائق 36، 45، 54، 64، 78 و81، بينما أحرز جان بول بويتوس هدف ماينز الوحيد بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما واصل ماينز تذيله في جدول الترتيب برصيد خال من النقاط.

المصدر: وكالات