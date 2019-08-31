مقاتلة صينية تدخل التاريخ بفوزها بأول لقب لبلادها في "UFC" وبزمن قياسي

دخلت جانغ ويلي تاريخ الفنون القتالية المختلطة بكونها أول صينية تتوّج بلقب "UFC"، وذلك بعد تجريدها البرازيلية جيسيكا أندرادي من اللقب في الدورة التي أقيمت في مدينة شينزين الصينية.

واحتاجت ويلي البالغة 30 عاما لـ42 ثانية فقط (ثاني أسرع نزال عند السيدات) لتفوز على حاملة اللقب بعد أن أسقطتها ووجهت لها العديد من اللكمات القوية والمحكمة ليتدخل الحكم وينهي النزال لصالح صاحبة الأرض.

It took less than a minute for Zhang Weili to make history and become China's first UFC champion #UFCShenzhenpic.twitter.com/q9d8wZ2z8z — ESPN MMA (@espnmma) August 31, 2019

وهذا الانتصار الـ19 على التوالي للمقاتلة الصينية من أصل 20 نزال خلال مسيرتها الاحترافية، حيث تعرضت للهزيمة في أول نزال لها في عالم الفنون القتالية المختلطة.

WE HAVE A NEW CHAMPION! CHINA YOU HAVE YOUR FIRST UFC CHAMPION!#UFCShenzhenpic.twitter.com/lRAhcEFC0J — UFC (@ufc) August 31, 2019

المصدر: rsport.ria.ru