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مقاتلة صينية تدخل التاريخ بفوزها بأول لقب لبلادها في "UFC" وبزمن قياسي

الرياضة

مقاتلة صينية تدخل التاريخ بفوزها بأول لقب لبلادها في
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دخلت جانغ ويلي تاريخ الفنون القتالية المختلطة بكونها أول صينية تتوّج بلقب "UFC"، وذلك بعد تجريدها البرازيلية جيسيكا أندرادي من اللقب في الدورة التي أقيمت في مدينة شينزين الصينية.

واحتاجت ويلي البالغة 30 عاما لـ42 ثانية فقط (ثاني أسرع نزال عند السيدات) لتفوز على حاملة اللقب بعد أن أسقطتها ووجهت لها العديد من اللكمات القوية والمحكمة ليتدخل الحكم وينهي النزال لصالح صاحبة الأرض.

وهذا الانتصار الـ19 على التوالي للمقاتلة الصينية من أصل 20 نزال خلال مسيرتها الاحترافية، حيث تعرضت للهزيمة في أول نزال لها في عالم الفنون القتالية المختلطة.

المصدر: rsport.ria.ru

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