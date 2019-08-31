ماورو إيكاردي يرفع دعوى قضائية ضد إنتر ميلان

كشفت تقارير صحيفة أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لجأ إلى إجراءات قانونية ضد ناديه إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، وذلك بسبب استبعاده من التشكيلة الرئيسية للفريق.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ماورو إيكاردي قرر رفع دعوى قضائية ضد إنتر ميلان، للمطالبة بعودته إلى الفريق الأول "للنيراتزوري"، ودفع مبلغ 1.5 مليون يورو تعويضا لإيقافه عن اللعب لفترة طويلة دون أي سبب واضح.

وأصبح إيكاردي خارج تشكيلة إنتر ميلان منذ تولي المدرب أنطونيو كونتي مهمة تدريب فريق "النيراتزوري"، وتم سحب الرقم 9 منه ومنحه للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، القادم من مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله واندا نارا، في تصريحات سابقة، وعلى رغم الخلافات بين الطرفين، أن المهاجم الأرجنتيني يرغب في البقاء مع النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ العام 2013، قادما من سمبدوريا الإيطالي.

المصدر: وكالات