بعد رفضه منافسة إسرائيلي.. إيراني بطل العالم للجودو يطلب اللجوء إلى ألمانيا

صرح رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزير بأن بطل العالم للجودو الإيراني سعيد مولوي قدم طلب لجوء هو وعائلته في ألمانيا.

وخسر مولوي البالغ 27 عاما وبطل العالم عام 2018، نزال الدور نصف النهائي لبطولة العالم للجودو لفئة ما دون 81 كغ أمام البلجيكي ماتياس كاس الذي حقق الفضية لاحقا بعد خسارته في النهائي أمام الإسرائيلي ساغي موكي المتوّج بالذهبية.

Iranian Judoka Saied Mollaei reportedly asked to remain in Germany. #JudoWorlds2019 offers him protection, suspecting #Iran meant him harm as he nearly fought #SagiMuki from #Israel. https://t.co/JU5nYbrR5g — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 31, 2019

وذكرت العديد من التقارير بأن مولوي أُرغم على الخسارة في نصف النهائي لتجنب مواجهة الإسرائيلي موكي في النهائي، وهو ما تمنعه السلطات الإيرانية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للجودو إنه يدعم مولوي ويتمنى أن ينافس في بطولة العالم للجودو عام 2020 بصفة رياضي لاجئ.

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كما خسر مولوي مباراته الأخيرة في بطولة العالم عندما تنافس على الميدالية البرونزية مع الجورجي لوكا ماسورادزي.

وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو بطولة العالم للجودو 2019 بالفترة بين 25 أغسطس الجاري و1 سبتمبر المقبل.



المصدر: وكالات