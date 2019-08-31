الروسي مدفيديف يبلغ رابع أدوار أمريكا المفتوحة
Globallookpress
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، عقب تغلبه على الإسباني فيليسيانو لوبيز بثلاث مجموعات لواحدة.
وحسم مدفيديف المباراة لصالحه بنتيجة 7-6 و4-6 و7-6 و6-4، خلال 3 ساعات و19 دقيقة.
Medvedev After Midnight 🌙— ATP Tour (@ATP_Tour) August 31, 2019
🇷🇺 @DaniilMedwed has won 17 of his past 19 matches! | #USOpenpic.twitter.com/ROTqLV7DV7
وسيتواجه مدفيديف البالغ 23 عاما في الدور القادم للبطولة مع الألماني دومينيك كوبفير الفائز بدوره على الجورجي نيكولوز باشيلاشفيلي 6-3 و7-6 و4-6 و6-1.
This 👏 Match 👏 Is 👏 Epic 👏— ATP Tour (@ATP_Tour) August 31, 2019
🎥: @usopen | @DaniilMedwed | #USOpenpic.twitter.com/tcVbVBHZ3K
المصدر: rsport.ria.ru
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