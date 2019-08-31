الروسي مدفيديف يبلغ رابع أدوار أمريكا المفتوحة

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، عقب تغلبه على الإسباني فيليسيانو لوبيز بثلاث مجموعات لواحدة.

وحسم مدفيديف المباراة لصالحه بنتيجة 7-6 و4-6 و7-6 و6-4، خلال 3 ساعات و19 دقيقة.

Medvedev After Midnight 🌙



🇷🇺 @DaniilMedwed has won 17 of his past 19 matches! | #USOpenpic.twitter.com/ROTqLV7DV7 — ATP Tour (@ATP_Tour) August 31, 2019

وسيتواجه مدفيديف البالغ 23 عاما في الدور القادم للبطولة مع الألماني دومينيك كوبفير الفائز بدوره على الجورجي نيكولوز باشيلاشفيلي 6-3 و7-6 و4-6 و6-1.

المصدر: rsport.ria.ru