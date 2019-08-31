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الروسي مدفيديف يبلغ رابع أدوار أمريكا المفتوحة

الرياضة

الروسي مدفيديف يبلغ رابع أدوار أمريكا المفتوحة
Globallookpress
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب، عقب تغلبه على الإسباني فيليسيانو لوبيز بثلاث مجموعات لواحدة.

وحسم مدفيديف المباراة لصالحه بنتيجة 7-6 و4-6 و7-6 و6-4، خلال 3 ساعات و19 دقيقة.

وسيتواجه مدفيديف البالغ 23 عاما في الدور القادم للبطولة مع الألماني دومينيك كوبفير الفائز بدوره على الجورجي نيكولوز باشيلاشفيلي 6-3 و7-6 و4-6 و6-1.

المصدر: rsport.ria.ru

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