ليوناردو يكشف تفاصيل الاجتماع الأخير مع برشلونة حول نيمار

أعلن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، أن برشلونة قدم عرضا، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن ضم مواطنه نيمار، ولكنه لم يكن كافيا للتوصل إلى اتفاق.

وقال ليوناردو، عقب فوز الفريق الباريسي على مضيفه ميتز (2-0)، أمس الجمعة ضمن الجولة الرابعة للدوري: "بطل فرنسا لن يبيع اللاعب إلا بالسعر الذي يريده، وهو السعر الذي لم يعرضه برشلونة بعد".

وأوضح: "تلقينا أول عرض مكتوب من برشلونة في 27 أغسطس، وكنا على استعداد للتفاوض وإبرام صفقة تبادلية، ولكن حتى اليوم لم نتوصل لاتفاق".

وقال البرازيلي: "لم نتفق، فالأمر يتوقف على برشلونة، كما أننا نريد أيضا تعويض نيمار بلاعب آخر قبل التفكير في بيعه، لقد تم إبلاغنا، في أغسطس، بأن عثمان ديمبلي، سيكون ضمن الصفقة، لكن لم نتلق من برشلونة أي تأكيد رسمي يفيد بأن اللاعبين المقترحين ضمن الصفقة التبادلية وافقوا على الانضمام للفريق الباريسي".

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وأشاد بمواطنه قائلا: "نيمار لاعب استثنائي، لم أكن أعرفه من قبل، وأقدره كثيرا، لأن أي لاعب بقدراته يبقى مهما".

وأضاف: "موقف باريس سان جيرمان واضح دائما بخصوص نيمار، وهو أنه إذا تلقينا عرضا يرضينا فإنه قد يرحل، لكن هذا لم يحدث، لم يحدث انهيار للمفاوضات لكن لم يحدث اتفاق حتى الآن".

واعترف المدير الرياضي للنادي الباريسي بأن: "موقف نيمار واضح، وكذلك إدارة النادي أيضا، أكدنا أكثر من مرة أننا لا نمانع رحيله عن الفريق إذا تلقينا عرضا مناسبا، وهو ما لم يحدث".

وأضاف ليوناردو: "نعلم أن باب الانتقالات الصيفية على وشك الإغلاق، لم نحدد مهلة نهائية لإتمام الصفقة".

المصدر: وكالات