شاهد.. بطل العالم للملاكمة الأوكراني لوماتشينكو يحرج متحديه بحركة ذكية

قام بطل العالم للملاكمة الأوكراني فاسيلي لوماتشينكو بحركة مرحة وذكية، ربما لزيادة الضغط على متحديه البريطاني لوك كامبل، وذلك خلال عملية الوزن، قبل نزالهما اليوم السبت، في لندن.

ونشر فاسيلي لوماتشينكو مقطع فيديو، يظهر فيه، وهو يحمل حزاميه ويمسك بحزام متحديه خلال التقاط صورة تذكارية جماعية، مبتسما، في إشارة واضحة إلى عزمه على انتزاعه من الملاكم البريطاني.

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ويسعى الملاكم الأوكراني إلى اصطياد عصفورين بحجر واحد، من خلال الدفاع عن حزامي بطل العالم للوزن الخفيف، وفقا لرابطة الملاكمة العالمية (WBA)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، وضم حزام بطل العالم للمجلس العالمي للملاكمة (WBC) إليهما.

المصدر: وكالات