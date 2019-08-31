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أبو تريكة ينشر "تغريدة" مؤثرة عن الراحل محمد عبد الوهاب

الرياضة

أبو تريكة ينشر
Reuters
أبو تريكه - صورة من الأرشيف
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أحيا محمد نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، ذكرى صديقه ورفيق دربه في الأهلي محمد عبد الوهاب، الذي وافته المنية يوم 31 أغسطس 2006 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتب أبو تريكة "تغريدة" قال فيها: "ليست الصداقة البقاء مع الصديق وقتا أطول، بل هي أن تبقى على العهـد حتى وإن طالت المسافات أو قصرت. غفر الله لك يا صديقي محمد عبد الوهاب وأسكنك فسيح جناته يا رب العالمين".

كما أحيا النادي الأهلي، الذكرى 13 لوفاة لاعبه محمد عبد الوهاب، حيث نشر صورة للاعب عبر حسابه الرسمي على صفحة "فيسبوك" معلقا عليها بالكلمات التالية: في مثل هذا اليوم منذ 13 عاما توفي لاعبنا محمد عبد الوهاب داخل جدران النادي الأهلي.

سلاما على من أخلص لهذا الكيان بكل حب وتفان.. سلاما على من لم يخلف نداءه قط.. سلاما على من اتخذه وطنا فأسلم الروح فيه.. سلاما عليك يا عبد الوهاب، لن ننساك ❤

وفارق عبد الوهاب الحياة في 31 أغسطس 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ23 عاما.

 

المصدر: "facebook/ElAhl\twitter/trikaofficial"

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