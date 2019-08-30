أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الزائرة سيبلغ 70 يورو في دوري أبطال أوروبا و45 يورو في الدوري الأوروبي.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إن "الجماهير هي شريان الحياة في كرة القدم، ويحق لهؤلاء الذين يرافقون أنديتهم في المباريات خارج الديار أن يحصلوا على تذاكر بأسعار مقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة رحلاتهم".

هذا وأكد الاتحاد الأوروبي أن سعر التذكرة الأغلى حاليا تعادل سعر أدنى تذكرة في المباريات النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

УЕФА ввёл потолок цен на билеты для фанатов гостевых команд в еврокубках



Теперь гонять на выезд будет немного прощеhttps://t.co/DW6et0U1nupic.twitter.com/lwepo9pEAV — Чемпионат (@championat) August 30, 2019

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وكان مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين قد اعترضوا الموسم الفائت على سعر التذكرة لجماهير الفريق الضيف في ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة الإسباني، والتي بلغت 119 يورو.

هذا الأمر دفع إدارتي يونايتد وليفربول لرفع أسعار البطاقات في وجه جماهير برشلونة الزائرة، واستخدما الإيرادات الإضافية لتقديم العون المالي لمشجعي فريقيهما.

المصدر: أ ف ب