شاهد.. الترجي التونسي ينجو من الخسارة أمام النجمة اللبناني بهدف قاتل

اقتنص الترجي الرياضي التونسي، تعادلا قاتلا من مضيفه النجمة اللبناني، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وافتتح أصحاب الأرض، التسجيل عن طريق اللاعب مراد الهذلي في الدقيقة 68، قبل أن يعادل الترجي النتيجة بهدف قاتل عن طريق عبد القادر بدران في الدقيقة 90+2.

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وستقام مباراة الإياب في تونس في الـ2 من أكتوبر المقبل.

المصدر: UAFAAC/twitter