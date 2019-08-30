شاهد.. الترجي التونسي ينجو من الخسارة أمام النجمة اللبناني بهدف قاتل
اقتنص الترجي الرياضي التونسي، تعادلا قاتلا من مضيفه النجمة اللبناني، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.
الهدف الأول في اللقاء.. #مراد_الهاذلي يفتتح التسجيل لـ #النجمة اللبناني مستفيداً من ركلة ركنية بالدقيقة 68#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2#النجمة_الترجيpic.twitter.com/KVGhi8AD44— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2019
وافتتح أصحاب الأرض، التسجيل عن طريق اللاعب مراد الهذلي في الدقيقة 68، قبل أن يعادل الترجي النتيجة بهدف قاتل عن طريق عبد القادر بدران في الدقيقة 90+2.
الترجي يعادل في الثواني الأخيرة..#عبدالقادر_بدران يهدي فريقه هدف التعادل من رأسية جميلة سكنت شباك مرمى #النجمة اللبناني#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2#النجمة_الترجيpic.twitter.com/dPEf0nJcdJ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2019
وستقام مباراة الإياب في تونس في الـ2 من أكتوبر المقبل.
المصدر: UAFAAC/twitter