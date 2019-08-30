وكالة: نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 سيقام في بطرسبورغ الروسية

ذكرت وكالة "أسوشيتد بريس" بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" سيمنح حق تنظيم المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2021 لملعب مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وذكرت الوكالة الأمريكية بأن "اليويفا" سيمنح حق تنظيم مسابقة "التشامبيونزليغ" أعوام 2021 و2022 و2023 لبطرسبورغ الروسية وميونخ الألمانية و"ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن على التوالي.

🗣️ СМИ: финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербургеhttps://t.co/9VkVqaBH67pic.twitter.com/eedf0mDL2A — РИА Новости Спорт (@rsportru) August 30, 2019

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وسيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن المدن والملاعب المستضيفة لنهائي دوري الأبطال أعوام 2021 و2022 و2023 في الـ24 من سبتمبر المقبل.

واستضاف ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد نهائي مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي والذي توّج ليفربول بلقبها على حساب توتنهام هوتسبير بعد تفوقه بهدفين نظيفين في نهائي إنجليزي خالص، فيما تستضيف اسطنبول التركية نهائي البطولة القارية 2020.

واستضافت روسيا نهائي دوري الأبطال لمرة واحدة في تاريخها عام 2008 على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، وجمعت بين مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وتوّج حينها الشياطين الحمر باللقب بركلات الترجيح.

المصدر: rsport.ria.ru