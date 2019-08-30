أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فوز البلجيكي إيدين هازارد، بجائزة أفضل لاعب عن الموسم الماضي في "يوروبا ليغ"، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الجمعة، في إمارة موناكو.

وجاء اختيار هازارد، نجم ريال مدريد الحالي، بعد أن قاد فريقه السابق تشيلسي للتتويج بلقب بطل الدوري الأوروبي، في الموسم الماضي، على حساب الفريق الإنجليزي الآخر آرسنال، إثر فوزه عليه في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

واحتل هازارد المركز الأول بعد أن حصل على 340 صوتا، ليتفوق بذلك على زميله السابق في الفريق اللندني، المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، هداف المسابقة، الذي اكتفى بالمركز الثاني برصيد 119 صوتا، وتلاهما الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، في المركز الثالث برصيد 94 صوتا.

وانتقل إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد، خلال الصيف الحالي، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات