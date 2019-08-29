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سبارتاك موسكو يفشل في حجز مقعده في دور المجموعات للدوري الأوروبي

الرياضة

سبارتاك موسكو يفشل في حجز مقعده في دور المجموعات للدوري الأوروبي
Sputnik
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فشل سبارتاك موسكو في التأهل إلى دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بخسارته اليوم أمام ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي (1-2)، في إياب الدور الرابع الأخير من التصفيات.

ويدين الفريق البرتغالي بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه ريكاردو أورتا، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 42 و45، بينما أحرز زيلمخان باكاييف هدف سبارتاك الوحيد، في الدقيقة 89.

وكانت مباراة الذهاب في البرتغال، انتهت بفوز براغا أيضا، بنتيجة 1-0 يوم الخميس الماضي.

ومن المقرر أن تسحب قرعة مجموعات الدوري الأوروبي غدا الجمعة، بمشاركة 48 فريقا، أبرزهم مانشستر يونايتد، وأرسنال، وإشبيلية، ولاتسيو وروما.

المصدر: وكالات

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