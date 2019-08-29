شاهد.. ردة فعل ممثل سلافيا براغ بعد وقوع فريقه في مجموعة برشلونة

تفاعل ممثل نادي سلافيا براغ التشيكي في حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الذي أقيم اليوم، بشكل طريف، مع وقوع فريقه في مجموعة واحدة مع نادي برشلونة.

وظهر أحد ممثلي سلافيا براغ، وهو يغمض عينيه في انتظار ما ستسفر عنه القرعة، وبمجرد الإعلان عن وقوع فريقه في المجموعة السادسة، التي تضم برشلونة، وبوروسيا دورتموند، وإنتر ميلان، فتح عينيه وظل يضحك، ربما من جراء الصدمة، على اعتبار أن المجموعة السادسة هي الأقوى.

ردة فعل ممثلي نادي سلاڤيا بعد انضمامهم

لمجموعة برشلونه ، دورتموند ، انتر ميلان 😄

pic.twitter.com/53TonhZl3t — عبدالله الكروي (@AbadyFB) August 29, 2019

وكان سلافيا براغ، حجز مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه في الدور الفاصل على كلوج الروماني، بنتيجة 2-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: "تويتر"