رسميا.. ليفاندوفسكي يجدد عقده مع بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2023 ليؤكد بالتالي رغبته بالاستمرار لأبعد وقت ممكن ضمن صفوف بطل ألمانيا.

ووصل ليفاندوفسكي لسن الـ31 لكن رغم ذلك، ما زالت الإدارة تؤمن بقدرته على مواصلة النجاح والتألق وهو ما دفعها للموافقة على المدة التي طلبها البولندي بالعقد الجديد ليستمر باللعب بصفوف الفريق حتى سن الـ35 بحسب العقد الجديد.

OFFICIAL: Robert Lewandowski extends his contract with Bayern Munich until 2023 pic.twitter.com/WDhNclQeLi — B/R Football (@brfootball) August 29, 2019

وكان عقد ليفاندوفسكي القديم مع البايرن ينتهي في يونيو عام 2021.

Looking forward to seeing plenty more of these, @lewy_official! ⚽🔥 pic.twitter.com/bJJStSzWk4 — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 29, 2019

يذكر أن ليفاندوفسكي سجل جميع الأهداف الخمسة لبايرن ميونخ بأول جولتين من الدوري الألماني.

المصدر: وكالات