منتخب مصر للناشئين يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للكرة الطائرة

حقق ناشئو منتخب مصر للكرة الطائرة إنجازا تاريخيا بتأهلهم أمس إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، للمرة الثانية في التاريخ بعد غياب 18 عاما.

وجاء تأهل "الفراعنة" بعد تغلبهم على منتخب بيلاروس في الدور ربع النهائي، بثلاثة أشواط نظيفة.

وكان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين، قبل أن يحسمه "الفراعنة" بنتيجة 25-21، بعد ذلك لم يجد ناشئو مصر صعوبة تذكر في حسم الشوطين الثاني والثالث بواقع 25-18 و25-18.

وسيلتقي منتخب مصر في الدور نصف النهائي، مع نظيره الإيطالي في وقت لاحق اليوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيطالي، احتل المركز الثالث في بطولة أوروبا للناشئين الأخيرة.

المصدر: وكالات