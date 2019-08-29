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إصابة الركبة تبعد مهاجم أتلتيكو مدريد عن الملاعب

الرياضة

إصابة الركبة تبعد مهاجم أتلتيكو مدريد عن الملاعب
Globallookpress
إصابة الركبة تبعد مهاجم أتلتيكو مدريد عن الملاعب
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يعاني المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا من التواء في مفاصل ركبته، بحسب ما أعلن اليوم الخميس فريقه أتلتيكو مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وأصيب موراتا أمس الأربعاء في التمارين، ويعاني التواء في "مرحلة معتدلة"، بحسب ما أوضح فريق العاصمة الإسبانية، الذي حقق انتصارين من مباراتين في الدوري المحلي.

وسيغيب لاعب تشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد السابق، عن مواجهة إيبار ضمن المرحلة الثالثة من "الليغا" الأحد المقبل، ومواجهتي المنتخب الإسباني ضد رومانيا، وجزر فارو، في تصفيات كأس أوروبا 2020 في الخامس والثامن من الشهر المقبل.

ووصل موراتا (26 عاما) إلى أتلتيكو في يناير الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي، وسينتقل إلى "الروخي بلانكوس" بشكل نهائي بعد انتهاء موسم 2019-2020.

 المصدر: "أ ف ب"

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