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مصدر مقرب من ناصر الخليفي يكشف حقيقة انضمام نيمار لبرشلونة

الرياضة

مصدر مقرب من ناصر الخليفي يكشف حقيقة انضمام نيمار لبرشلونة
Globallookpress
مصدر مقرب من ناصر الخليفي يكشف حقيقة انضمام نيمار لبرشلونة
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يبدو أن مسلسل انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة، سيتواصل حتى الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا الاثنين المقبل.

فبعد دقائق قليلة من إعلان شبكة "سكاي سبورت" توصل إدارة برشلونة إلى اتفاق مع نظيرتها في باريس لضم نيمار، نفت شبكة "beINSPORTS" القطرية التي يترأسها ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان هذه الشائعات.

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وكتبت الشبكة القطرية عبر حسابها في "تويتر": "مصادر مقربة من باريس سان جيرمان تنفي التوصل إلى اتفاق لعودة نيمار إلى برشلونة".

وكانت شبكة "سكاي سبورت"، أكدت أن نيمار عاد إلى برشلونة، وأن الاتفاق تم بين الفريق الكتالوني وباريس سان جيرمان، مضيفة أن توقيع العقود في الطريق بين الناديين.

 المصدر: "beINSPORTS"

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