وفاة شاب بعد إصابات بالغة بألعاب نارية أثناء ديربي مدينة اللاذقية السورية (فيديو)

توفى الشاب عبد الحليم حوا في مدينة اللاذقية السورية فجر اليوم متأثرا بحروق شديدة ناجمة عن إصابته بنوع من "الألعاب النارية" أثناء مباراة ديربي المدينة بين فريقي تشرين وحطين أول أمس.

وذكرت صفحات محلية في المدينة الساحلية السورية أن الشاب عبد الحليم حوا أصيب في صدره بنوع من الألعاب النارية لا تنطفئ بأي وسيلة حتى انتهاء مفعولها، وقد أطلقها أحد المشجعين بطريقة خاطئة، فاستقرت في صدر حوا الذي حاول مع أصدقائه إطفاءها دون جدوى.

وكانت صفحة "الشرطة" على "فيسبوك" نشرت أمس صورا لحوا أثناء سحبه من المدرجات، ومن فوق سياج معدني رؤوسه مدببة، وهو ما قوبل بانتقادات عدة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي