اشتكى العديد من الصحفيين من خطأ فادح في الخدمة الصحفية للفنون القتالية المختلطة "UFC"، عندما حاولوا الاتصال بالمقاتل الأمريكي داستن بوارييه.

ونشر الصحفي إيريك كوفال تغريدة عبر حسابه في "تويتر" ذكر فيها أنه اتصل برقم هاتف بوارييه الموجود في الخدمة الصحفية للفنون القتالية المختلطة "UFC"، ليفاجأ بأن الطرف الآخر ليس المقاتل الأمريكي بل موقع يقدم خدمة الجنس عبر الهاتف، وأرفقها بصورة عن المعلومات الخاطئة التي حصل عليها.

How does this happen? The #ufc sent out an invite to speak with @DustinPoirier today ahead of #ufc242 and the phone number was to a sex hotline. Don't believe me... call it pic.twitter.com/euRVpP3How — Eric Kowal - MyMMANews.com (@MyMMANews) August 27, 2019

إقرأ المزيد

وأكد العديد من الصحفيين حدوث نفس الموقف معهم، حتى سارعت "UFC" لتصحيح خطأها الفادح ووضعت رقم بوارييه الصحيح.

وسيواجه بوارييه في 7 سبتمبر المقبل، بطل العالم للفنون القتالية المختلطة "UFC" الروسي حبيب نورمحمدوف في مدينة أبوظبي الإماراتية خلال دورة "UFC 242".

يذكر أن المقاتل الأمريكي حصل على حزام بطل العالم المؤقت في الوزن الخفيف، عقب فوزه على مواطنه ماكس هالواي بالنقاط في النزال الذي جمعهما يوم 13 أبريل الماضي خلال دورة "UFC 236".

وهذه هي الدورة الأولى التي ستقام في أبوظبي، بعد أن وقعت منظمة "UFC" مؤخرا على عقد لإقامة دورات للفنون القتالية المختلطة تحت رعايتها في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: "لينتا رو"