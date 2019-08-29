الاتحاد العراقي لكرة القدم يستعين بمساعد مدرب "أسود الرافدين" في أمم آسيا 2007

أقر المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم، توصية لجنة المنتخبات بتعيين رحيم حميد للعمل ضمن الكادر التدريبي للمنتخب الأول لأسود الرافدين بقيادة السلوفيني سريتشكو كاتانيتش.

وقال رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى في بيان صحفي إن "الاتحاد أقر توصية اللجنة بتسمية المدرب رحيم حميد للعمل ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني".

الاتحاد العراقي يسمي رحيم حميد مدرباً مساعداً لكاتانيتش pic.twitter.com/SXRvxbXo5e — معرض الكرة العراقية (@iraqfpg) August 28, 2019

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وأضاف: "اللجنة فاضلت بين عدد من الأسماء التدريبية وفق معايير فنية محددة، نال على أثرها رحيم حميد الثقة في العمل ضمن الملاك التدريبي لكاتانتيش".

يذكر أن رحيم حميد كان مساعدا للبرازيلي جورفان فييرا الذي قاد المنتخب العراقي لحصد كأس آسيا عام 2007.

وسيلعب المنتخب العراقي أولى مبارياته في الخامس من الشهر المقبل مع المنتخب البحريني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023 ضمن مباريات المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران، البحرين، وهونغ كونغ، وكمبوديا.

المصدر: RT