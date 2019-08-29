دجوكوفيتش يتجاوز الإصابة ويبلغ الدور الثالث في أمريكا المفتوحة
أصبح طريق الصربي نوفاك دجوكوفيتش للدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس صعبا، بعدما تفاقمت إصابة كتفه خلال مباراته في الدور الثاني من رابع البطولات الأربع الكبرى.
وعانى دجوكوفيتش من إرساله وضرباته الخلفية خلال انتصاره على الأرجنتيني خوان إيغناسيو لونديرو بنتيجة 6-4 و7-6 و6-1 وقال إن مشكلة في كتفه الأيسر تزعجه منذ عدة أسابيع وكان الألم لا يحتمل خلال المواجهة.
وطلب النجم الصربي وقتا للعلاج عدة مرات خلال المباراة.
Make that 4️⃣0️⃣ wins this year for @DjokerNole! 👏— ATP Tour (@ATP_Tour) August 29, 2019
The 🇷🇸 defeats Juan Ignacio Londero 6-4, 7-6(3), 6-1. | #USOpenpic.twitter.com/XtO18VPIhm
وأضاف دجوكوفيتش: "في بعض الأيام كنت أعاني من ألم قوي وفي أيام أخرى بشكل بسيط. الأمر كان متقلبا كثيرا إذ يزيد ويقل، ما حدث على أرض الملعب وكيف شعرت كان صعبا وغير متوقع".
Great respect 🤗— ATP Tour (@ATP_Tour) August 29, 2019
🎥: @usopen | @DjokerNole | @juanlonderopic.twitter.com/jEthPVlwRE
Beautiful 😍— ATP Tour (@ATP_Tour) August 29, 2019
🎥: @usopen | @DjokerNole | #USOpenpic.twitter.com/MFzGABsUrJ
وسيواجه دجوكوفيتش الفائز باللقب ثلاث مرات في الدور الثالث للبطولة مواطنه دوسان لايوفيتش المصنف 27 أو الأمريكي دينيس كودلا اللذين لم يخوضا مباراتهما بسبب سوء الأحوال الجوية.
المصدر: رويترز