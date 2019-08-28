مشجعو أندية عريقة يطالبون "اليويفا" بتنظيم أفضل للنهائيات القارية

تقدم مشجعو أرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير بقائمة طلبات موحدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدمK بعد شكاوى كثيرة أعقبت نهائيي دوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأوردت القائمة عدة مشاكل من بينها طريقة تخصيص حصة الجماهير من التذاكر وصعوبة ترتيبات السفر.

وأصدرت روابط مشجعي الأندية الأربعة بيانا مشتركا جاء فيه: "وضعنا خطة عمل من ست نقاط لتحسين ظروف المشجعين".

وطالب مشجعو هذه الأندية بتخصيص 80% من تذاكر المباراة النهائية لطرفي اللقاء، بعد أن حصل كل من ليفربول وتوتنهام، طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على 16613 تذكرة فقط ،بينما يتسع ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا الذي أقيمت عليه المباراة لـ 68 ألف متفرج.

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وتضمنت المقترحات ألا تقل سعة الملاعب المختارة لإقامة نهائي الدوري الأوروبي عن 60 ألف متفرج وبالنسبة لدوري الأبطال ألا تقل سعتها عن 75 ألف متفرج، ما يساعد في إبقاء أسعار التذاكر في متناول الجميع.

وواجه مشجعو أرسنال وتشيلسي صعوبات للوصول إلى باكو عاصمة أذربيجان لحضور نهائي الدوري الأوروبي، بسبب قلة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى هناك.

وطالب المشجعون الاتحاد القاري للعبة باختيار مدن تتمتع بحركة طيران جيدة والقدرة على استيعاب آلاف الزوار.

كما طالبوا أن يتمتع البلد صاحب الضيافة بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان وسياسة المساواة، بعد أن غاب هنريك مختيريان عن رحلة فريقه أرسنال إلى باكو لأسباب أمنية بسبب النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: رويترز