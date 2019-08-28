نشر الدولي الإيراني، سردار آزمون، مهاجم زينيت بطرسبورغ الروسي، فيديو طريفا، يوثق لحظة محاولته إيقاظ زميله الجديد، البرازيلي مالكوم، بترديد عبارة شهيرة لمشجعي ريال مدريد.

وظهر آزمون في الفيديو الذي نشره عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، وهو يضرب بيده على نافذة غرفة مالكوم، ويصرخ "صباح الخير.. هلا مدريد"، في محاولة منه لإيقاظ الجناح البرازيلي، الذي كان يغط في نوم عميق.

اختيار آزمون لعبارة "Hala Madrid" التي يستخدمها مشجعو الريال لتقديم الدعم لفريقهم، وتعني "تقدم" أو "هيا" وتقابلها باللغة الإنجليزية كلمة Come on، لم يكن اعتباطيا، بل هي محاولة من النجم الإيراني، لتوجيه رسالة ما إلى مالكوم، الذي قضى الموسم الماضي في صفوف نادي برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد.

وانضم مالكوم البالغ 22 عاما، لزينيت حامل لقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من برشلونة مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

المصدر: "ماتش تي في" + "إنستغرام"