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الاتحاد القطري لكرة القدم يوكل إلى سانشيز مهمة جديدة

الرياضة

الاتحاد القطري لكرة القدم يوكل إلى سانشيز مهمة جديدة
Reuters Ahmed Jadallah
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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الإسباني فيليكس سانشيز مدربا للمنتخب الأولمبي، إضافة إلى مهامه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأول.

وأفاد الاتحاد في بيان أن مكتبه التنفيذي قرر "تعيين المدرب الإسباني فيليكس سانشيز على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، ليخلف مواطنه ألبرت فرنانديز، مع احتفاظ سانشيز بمنصبه مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول" الذي يشغله منذ يوليو 2017.

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وأوضح الاتحاد أن قراره يأتي "قبيل الاستحقاق المهم الذي يقبل عليه العنابي الأولمبي، والمتمثل بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في تايلاند مطلع العام المقبل، والمؤهلة إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو صيف العام المقبل 2020".

ووضع الاتحاد هذه الخطوة في إطار "الاستفادة من خبراته الكبيرة مع المنتخبات الوطنية، خصوصا للفئات العمرية والنجاحات التي حققها".

وسبق لسانشيز البالغ من العمر 43 عاما، تدريب المنتخب الأولمبي القطري ضمن سلسلة من المهام التي أتاحت له الإشراف على الفئات العمرية المختلفة، من منتخب الشباب الذي توج معه عام 2014 بلقب كأس آسيا (دون 19 عاما)، ومنتخب دون 23 عاما (الأولمبي) الذي قاده إلى المركز الثالث في البطولة القارية عام 2018.

أما أبرز إنجاز له، فيبقى قيادة العنابي للمرة الأولى في تاريخه إلى تحقيق لقب نهائيات كأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات.

المصدر: أ ف ب

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