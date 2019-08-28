لا حديث في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلا عن مصير نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار، المرتبط بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وباتت عودة صاحب الـ 27 عاما إلى ملعب "كامب نو" قريبة جدا، إذ تجمع أغلب الصحف الرياضية في إسبانيا وفرنسا، على أن الصفقة ستتم لا محال هذا الصيف، أي قبل إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في إسبانيا، الاثنين المقبل.

إقرأ المزيد

إشارة جديدة وقوية تعزز فرص هذه العودة، حيث أعجب والد نيمار ووكيل أعماله، بتغريدة نشرها نجم برشلونة ومنتخب البرازيل سابقا، ريفالدو، الذي كتب: "رحيل نيمار عن برشلونة كان قرارا خاطئا، لم يكن عليه مغادرة واحدا من أفضل الأندية في العالم، لكنه حريص على العودة الآن.. رئيس برشلونة ومدراؤه لا يجب عليهم السماح لنيمار بالانضمام لفريق آخر"، في إشارة إلى إمكانية انتقال الدولي البرازيلي إلى الغريم ريال مدريد، في حال فشل مفاوضات انتقاله إلى برشلونة.

Neymar's dad has liked this post from Rivaldo 🤔 pic.twitter.com/xvS7aKEED1 — ESPN UK (@ESPNUK) August 28, 2019

وكان نادي برشلونة، قدم أمس الثلاثاء، عرضا نهائيا لسان جيرمان لضم نيمار، وينتظر أن يرد الفريق الباريسي على هذا العرض، اليوم الأربعاء.

المصدر: espn.co.uk