انضم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إيسكو، إلى قائمة المصابين في النادي الملكي، إثر تعرضه لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، بحسب ما أعلن الفريق، اليوم الأربعاء.

وأفاد النادي في بيان بأنه "بعد الفحص الذي أجري اليوم (الأربعاء) من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد للاعب إيسكو، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ".

Parte médico de Isco.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 28, 2019

ولم يحدد الريال مدة غياب لاعبه، مؤكدا أنه في مرحلة انتظار "تقييم حالته".

في المقابل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن مدة غياب "هذا النوع من الإصابة تتراوح عادة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

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وخاض إيسكو (27 عاما)، مباراة فريقه أمام بلد الوليد أساسيا، قبل أن يستبدله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في الدقيقة 68 بالمهاجم الصربي الجديد لوكا يوفيتش، علما بأن اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 في المرحلة الثانية من "الليغا".

ويعاني ريال مدريد من إصابات عدة في صفوفه، إذ يفتقد لجهود الوافد الجديد البلجيكي إدين هازارد (إصابة في الفخذ الأيسر)، والكولومبي خاميس رودريغيز، الذي أصيب في ربلة الساق، وإبراهيم دياز، ورودريغو.

كما يغيب جناحه ماركو أسينسيو، الذي خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لأشهر، والجناح الأيسر الفرنسي فرلان ميندي، القادم مطلع هذا الموسم من ليون، والذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.

المصدر: أ ف ب