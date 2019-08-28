الروسي روبليوف يقصي اليوناني تسيتسيباس بعد مباراة ماراثونية (فيديو)

أطاح الروسي أندريه روبليف باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف ثامنا، من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب.

وتأهل روبليوف إلى الدور الثاني من آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه على تسيتسيباس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، نتائجها: 6-4 و6-7 و7-6 و7-5 في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و54 دقيقة.

Relentless from Rublev 💥



The 🇷🇺 is into the @usopen 2R after defeating Tsitsipas 6-4, 6-7(5) 7-6(7) 7-5 pic.twitter.com/qfXj7ijNn7 — ATP Tour (@ATP_Tour) August 27, 2019

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وتابع روبليوف، المصنف 43 عالميا، عروضه القوية في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد تفوقه على السويسري المخضرم، روجر فيدرر، في الدور الثالث من دورة سينسيناتي الأمريكية استعدادا لهذه البطولة قبل أسبوعين.

وقال روبليوف: "كانت المباراة صعبة علينا، كانت الظروف صعبة لكننا قدمنا مباراة مدهشة، كنت متعبا في أواخر المباراة وحاولت إظهار خلاف ذلك، في حين بدأ منافسي يشعر بتقلصات عضلية".

وهي المرة الثانية التي يخرج فيها تسيتسيباس من الدور الأول من بطولة كبيرة بعد توديعه بطولة ويمبلدون في الدور ذاته الشهر الماضي.

وفي باقي المباريات، فجر الكازاخي ميخائيل كوكوشكين مفاجأة كبيرة وأطاح بالإسباني روبيرتو باوتيستا المصنف عاشرا، بعد أن تغلب عليه بنتيجة 3-6 و6-1 و6-4 و3-6 و6-3، فيما خرج النمساوي تييم، المصنف رابعا، بعد خسارته أمام الإيطالي فابيانو 4-6 و 6-3 و3-6 و2-6.

المصدر: أ ف ب