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صدمة في برشلونة.. إصابة جديدة لميسي وغيابه سيطول

الرياضة

صدمة في برشلونة.. إصابة جديدة لميسي وغيابه سيطول
Globallookpress
صدمة في برشلونة.. إصابة جديدة لميسي وغيابه سيطول
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تلقى نادي برشلونة الإسباني، صدمة قوية صباح اليوم الأربعاء، بعد تجدد إصابة هدافه ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكشفت إذاعة "RAC1" الكتالونية، أن ميسي عانى من مشكلة بدنية جديدة، أمس الثلاثاء، خلال مواصلة عملية تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها قبيل انطلاق الموسم الجديد، وأبعدته عن أول مباراتين للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، ضد أتلتيكو بيلباو (0-1)، وريال بيتيس (5-1).

وأشارت الإذاعة إلى أن غياب ميسي، قد يستمر لمدة شهر آخر، وهو ما سيعني غيابه عن 4 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، أمام كل من أوساسونا، وفالنسيا، وغرناطة، وفياريال.

وكان النجم الأرجنتيني، تعرض للإصابة في العضلة النعلية، في الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الحالي، وتخلف عن السفر مع بعثة فريقه للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة نابولي وديا، ولم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع برشلونة في الموسم الجديد.

 المصدر: وكالات

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