نجوم برشلونة يشاركون في افتتاح ملعب يوهان كرويف (فيديو)
شارك نجوم برشلونة وعلى رأسهم قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بافتتاح ملعب النادي التدريبي الجديد، الذي أطلق عليه اسم نجم النادي الكتالوني الراحل، الهولندي يوهان كرويف.
وسدد جوردي كرويف، نجل أسطورة برشلونة وهولندا الراحل، ركلة البداية في افتتاح الملعب الذي يحمل اسم والده، بمشاركة نجوم النادي ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو.
📍 Estadi Johan Cruyff— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2019
⚽ @JordiCruyff
A historic moment 👏👏👏 pic.twitter.com/aBfEzKGsqt
وحضر الحفل أيضا الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ القادم من أياكس أمستردام إلى برشلونة الموسم الحالي، وشارك كذلك جوسيب ماريا بارتوميو، وجوردي كاردونر، وإنريكي تومباس، ووجوردي مويكس، بين مديري النادي.
⚽ An honour for @JordiCruyff— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2019
👏👏👏 Johan Cruyff Stadium - inaugurated pic.twitter.com/98QlHS9AFK
وحضر أيضا العديد من اللاعبين السابقين في برشلونة، مثل كارليس بويول الذي وصل مع إيفان دي لا بينيا وباتريك كلويفرت.
[🎥 LIVE]— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2019
Follow the inauguration of the Johan Cruyff Stadium and the match between Barça U19A and Ajax U19
▶ https://t.co/Z9ZA6UEff5pic.twitter.com/UJFuaygeii
Present and future 💙❤— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2019
Johan Cruyff Stadium. A stadium in which to dream. pic.twitter.com/d852PN5AkL
وحضرت داني، أرملة يوهان ومارتا توريغون قائد فريق برشلونة للسيدات، وفيران سارسانيداس قائد الفريق الثاني في النادي الكتالوني حفل تدشين الملعب الذي سبقه إزاحة الستار عن تمثال بالحجم الطبيعي لنجم برشلونة خلال سبعينيات القرن الماضي والمدرب السابق للفريق.
المصدر: وكالات