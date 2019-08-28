شارك نجوم برشلونة وعلى رأسهم قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بافتتاح ملعب النادي التدريبي الجديد، الذي أطلق عليه اسم نجم النادي الكتالوني الراحل، الهولندي يوهان كرويف.

وسدد جوردي كرويف، نجل أسطورة برشلونة وهولندا الراحل، ركلة البداية في افتتاح الملعب الذي يحمل اسم والده، بمشاركة نجوم النادي ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو.

📍 Estadi Johan Cruyff

⚽ @JordiCruyff

A historic moment 👏👏👏 pic.twitter.com/aBfEzKGsqt — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2019

وحضر الحفل أيضا الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ القادم من أياكس أمستردام إلى برشلونة الموسم الحالي، وشارك كذلك جوسيب ماريا بارتوميو، وجوردي كاردونر، وإنريكي تومباس، ووجوردي مويكس، بين مديري النادي.

⚽ An honour for @JordiCruyff

👏👏👏 Johan Cruyff Stadium - inaugurated pic.twitter.com/98QlHS9AFK — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2019

وحضر أيضا العديد من اللاعبين السابقين في برشلونة، مثل كارليس بويول الذي وصل مع إيفان دي لا بينيا وباتريك كلويفرت.

[🎥 LIVE]

Follow the inauguration of the Johan Cruyff Stadium and the match between Barça U19A and Ajax U19



▶ https://t.co/Z9ZA6UEff5pic.twitter.com/UJFuaygeii — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2019

Present and future 💙❤

Johan Cruyff Stadium. A stadium in which to dream. pic.twitter.com/d852PN5AkL — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2019

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وحضرت داني، أرملة يوهان ومارتا توريغون قائد فريق برشلونة للسيدات، وفيران سارسانيداس قائد الفريق الثاني في النادي الكتالوني حفل تدشين الملعب الذي سبقه إزاحة الستار عن تمثال بالحجم الطبيعي لنجم برشلونة خلال سبعينيات القرن الماضي والمدرب السابق للفريق.

المصدر: وكالات