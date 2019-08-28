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نجوم برشلونة يشاركون في افتتاح ملعب يوهان كرويف (فيديو)

الرياضة

نجوم برشلونة يشاركون في افتتاح ملعب يوهان كرويف (فيديو)
Globallookpress Pressinphoto
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شارك نجوم برشلونة وعلى رأسهم قائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بافتتاح ملعب النادي التدريبي الجديد، الذي أطلق عليه اسم نجم النادي الكتالوني الراحل، الهولندي يوهان كرويف.

وسدد جوردي كرويف، نجل أسطورة برشلونة وهولندا الراحل، ركلة البداية في افتتاح الملعب الذي يحمل اسم والده، بمشاركة نجوم النادي ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو.

وحضر الحفل أيضا الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ القادم من أياكس أمستردام إلى برشلونة الموسم الحالي، وشارك كذلك جوسيب ماريا بارتوميو، وجوردي كاردونر، وإنريكي تومباس، ووجوردي مويكس، بين مديري النادي.

وحضر أيضا العديد من اللاعبين السابقين في برشلونة، مثل كارليس بويول الذي وصل مع إيفان دي لا بينيا وباتريك كلويفرت.

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وحضرت داني، أرملة يوهان ومارتا توريغون قائد فريق برشلونة للسيدات، وفيران سارسانيداس قائد الفريق الثاني في النادي الكتالوني حفل تدشين الملعب الذي سبقه إزاحة الستار عن تمثال بالحجم الطبيعي لنجم برشلونة خلال سبعينيات القرن الماضي والمدرب السابق للفريق.

المصدر: وكالات

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