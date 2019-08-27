دوري أبطال أوروبا.. دينامو زغرب إلى دور المجموعات على حساب روزنبورغ

صعد دينامو زغرب الكرواتي، إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بتعادله مع مضيفه روزنبورغ النرويجي 1-1، في مباراة أقيمت اليوم، في إياب الملحق الأخير المؤهل لدور المجموعات.

ووضع باباجيد ديفيد، روزنبورغ في المقدمة، بحلول الدقيقة 11، لكن دينامو زغرب، تمكن من تعديل النتيجة، في الدقيقة 71، بهدف حمل توقيع عامر جوجاك.

وبتلك النتيجة، تأهل دينامو زغرب لدور المجموعات، بعدما استفاد من فوزه ذهابا على روزنبورغ، بهدفين دون رد.

From play-offs to group stage:



Olympiacos ✅

Dinamo Zagreb ✅

Crvena zvezda ✅#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2019

جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ستقام بعد غد الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.

المصدر: وكالات