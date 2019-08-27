 
مباشر

دوري أبطال أوروبا.. دينامو زغرب إلى دور المجموعات على حساب روزنبورغ

الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. دينامو زغرب إلى دور المجموعات على حساب روزنبورغ
@gnkdinamo/Twitter.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbkh

صعد دينامو زغرب الكرواتي، إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بتعادله مع مضيفه روزنبورغ النرويجي 1-1، في مباراة أقيمت اليوم، في إياب الملحق الأخير المؤهل لدور المجموعات.

ووضع باباجيد ديفيد، روزنبورغ في المقدمة، بحلول الدقيقة 11، لكن دينامو زغرب، تمكن من تعديل النتيجة، في الدقيقة 71، بهدف حمل توقيع عامر جوجاك.

وبتلك النتيجة، تأهل دينامو زغرب لدور المجموعات، بعدما استفاد من فوزه ذهابا على روزنبورغ، بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ستقام بعد غد الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غير القبلات.. إليك أبرز المواقف اللافتة لزعماء G7