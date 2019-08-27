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ربع نهائي أبطال آسيا.. التعادل السلبي سيد الموقف في موقعة الاتحاد والهلال

الرياضة

ربع نهائي أبطال آسيا.. التعادل السلبي سيد الموقف في موقعة الاتحاد والهلال
@TheAFCCL/Twitter.com
ربع نهائي أبطال آسيا.. التعادل السلبي سيد الموقف في موقعة الاتحاد والهلال
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خيم التعادل السلبي على مباراة الاتحاد السعودي ومواطنه الهلال، التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، في جدة، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت المباراة، التي حضرها نحو 54 ألف متفرج،  متكافئة بين عملاقي الكرة السعودية، حيث تبادل الفريقان الهجمات والاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن افتقاد المهاجمين للتركيز والتوفيق أحيانا، ورعونتهم في أحيان أخرى، مما أبقى النتيجة على ما هي عليه (0-0)، حتى إطلاق حكم اللقاء، صافرة النهاية.

وتأجل بذلك حسم التأهل للمربع الذهبي بين الاتحاد والهلال، إلى مباراة الإياب المقررة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 17 سبتمبر المقبل.

 المصدر: وكالات

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