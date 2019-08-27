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مصارع جزائري ينسحب من بطولة العالم لتفادي مواجهة إسرائيلي

الرياضة

مصارع جزائري ينسحب من بطولة العالم لتفادي مواجهة إسرائيلي
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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انسحب المصارع الجزائري، فتحي نورين، اليوم الثلاثاء، من الدور الثالث لبطولة العالم للمصارعة المقامة حاليا في اليابان، لتفادي مواجهة منافس إسرائيلي.

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ووضعت القرعة نورين، الذي يتنافس في فئة وزن 73 كيلوغراما، في مواجهة ضد منافس إسرائيلي، وهو ما دفع المصارع الجزائري للانسحاب.

ويعد نورين من أبرز المصارعين في الجزائر وإفريقيا، إذ سبق له الفوز بمجموعة من البطولات، أبرزها
بطولة إفريقيا للمصارعة في فئة وزن 73 كيلوغراما عام 2018.

 المصدر: وكالات

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