أعلن باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، مدة غياب مهاجميه، كيليان مبابي، وإدينسون كافاني، بعد تعرضهما للإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقهما بتولوز أمس، في الدوري الفرنسي.

وقال النادي الفرنسي في بيان نشره عبر موقعه في "تويتر": "كيليان مبابي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، مدة غيابه 4 أسابيع".

وتابع: "إدينسون كافاني يعاني من إصابة على مستوى الورك الأيمن، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع".

وطمأن الفريق الباريسي جماهيره بشأن معاناة المدافع عبدو ديالو، من إصابة في العين، حيث قال: "يعاني ديالو من كدمة على مستوى العين اليمنى. نتائج الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب بعد مباراة تولوز كانت مطمئنة".

📊 #U19



Un match nul 🆚 Feignies Aulnoye (1-1) pour débuter le championnat.

⚽️ Kalimuendo



🔴🔵 #AllezParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 26, 2019

واضطر كافاني، لمغادرة أرضية ملعب "بارك دي برانس" ضد تولوز (4-0) في الدقيقة 16، وحل بدلا منه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، في حين أصيب مبابي في الدقيقة 63، ليتم استبداله.

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وتأتي هذه النكسة لخط هجوم سان جيرمان، في خضم التقارير عن احتمال رحيل ثالث أركان خط هجومه وأغلى لاعب في العالم، الدولي البرازيلي نيمار، ما قد يدفع بطل الدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين إلى إعادة النظر في حساباته بشأن هذه المسألة.

ويرتبط نيمار (27 عاما)، الذي لم يخض أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم، بالانضمام إلى فريقه السابق برشلونة، أو إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قضى موسمين يمكن وصفهما بالمتوسطين في صفوف الـ "بي إس جي".

المصدر: psg.fr + وكالات